Schmidt looft zijn bank en verwacht Rosario terug bij PSV voor duel met RKC

,,De afgelopen twee dagen is hij buiten de teamtraining gebleven. We testen zaterdag voor de wedstrijd of hij terug kan keren. Ik denk van wel”, zei trainer Roger Schmidt van PSV vrijdag.

Schmidt sprak waardering uit voor de tegenstander en provinciegenoot, die dit seizoen in de eredivisie beter presteert dan verwacht. ,,RKC speelt tot nu toe een goed seizoen. Ze hebben kwaliteiten en laten dat aan de bal zien. Tactisch zijn ze sterk en ook hun counters zijn gevaarlijk. Het wordt een moeilijke partij, maar wij zijn in goede vorm en hebben de afgelopen weken vertrouwen gekregen. We ontwikkelen ons en zetten de juiste stappen vooruit. Dit is al onze negende wedstrijd in hele korte tijd. Onze bank is gelukkig sterk. Mede dankzij een aantal goede reserves zijn we de afgelopen periode succesvol geweest.”