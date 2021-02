Schmidt na nederlaag tegen Ajax: ‘We moeten er vanaf de eerste minuut staan’

,,We waren niet goed in balbezit, toonden geen bravoure en scherpte om duels te winnen", concludeerde Schmidt over de eerste helft. Ajax stond na 22 minuten al met 2-0 voor door twee treffers van Sébastien Haller. Na 35 minuten vond de PSV-trainer dat zijn ploeg in de wedstrijd groeide. ,,Dan zie je dat er kansen komen. Maar we moeten er staan vanaf de eerste minuut.”