Schmidt na slijtageslag: ‘Leek wel een bokspartij tussen zwaargewichten’

Schmidt zag dat zijn PSV een lastige wedstrijd beleefde. ,,De eerste tien à vijftien minuten speelden we bijna perfect’’, aldus de Duitser in gesprek met ESPN. ,,Het enige wat ontbrak, was een goal. Dat had ons enorm geholpen. Daarna verloren we namelijk de controle’’, zag Schmidt. PSV en Feyenoord konden elkaar in de slotfase geen pijn meer doen. ,,De spelers waren kapot, de laatste tik kon niet worden uitgedeeld.’’