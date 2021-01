Schmidt neemt geen risico met Götze, Haller begint op de bank

Ajax nam de 26-jarige Fransman vrijdag voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United. Haller is daarmee de duurste aankoop ooit van een eredivisieclub. Hij zit wel op de bank en Ten Hag liet eerder weten dat hij sowieso speeltijd krijgt.

Ten Hag oefende de hele week met een formatie die PSV moet bestrijden. Dusan Tadic is de spits van Ajax in de eerste topper van het seizoen. Quincy Promes start als linksbuiten en Zakaria Labyad is de meest aanvallende middenvelder van de thuisploeg.

De bezoekers uit Eindhoven moeten het in de Johan Cruijff Arena stellen zonder Götze. Hij kampte met spierklachten en trainde eerder deze week nog individueel bij PSV. Trainer Roger Schmidt sprak vrijdag de hoop uit dat de Duitser tegen Ajax toch in actie kon komen, maar heeft besloten hem buiten de wedstrijdselectie te houden. ,,We hebben het geprobeerd, gisteren nog op de training, maar hij had nog wat problemen dus het was te risicovol", aldus Schmidt. Donyell Malen en Eran Zahavi vormen het spitsenduo bij de nummer 2 uit de eredivisie, die voorafgaand aan de topper één punt achterstand heeft op tegenstander Ajax.

Hendrix niet meer bij selectie

Jorrit Hendrix verlaat PSV. De 25-jarige middenvelder zit niet bij de wedstrijdselectie. Spartak Moskou is de belangrijkste kandidaat om hem over te nemen. Hendrix speelt vanaf zijn achtste jaar voor PSV. Hij is in het bezit van aan aflopend contract. PSV kan nu nog een vergoeding voor hem vangen. De Limburger heeft geen basisplaats meer bij PSV, de club waarvoor hij ruim tweehonderd duels in actie kwam. Hendrix was afgelopen zomer al dicht bij een overgang naar Bologna.

Spartak Moskou is de huidige nummer drie van de Russische Premjer Liga. De club verhuurt dit seizoen Guus Til aan SC Freiburg.

Volledig scherm Sébastien Haller. © Jasper Ruhe/Ajax