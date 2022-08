Schotse media betoverd na kraker tussen Rangers en PSV: ‘Ademloze avond Europees voetbal op Ibrox’

Schotse media zijn nog amper bijgekomen van het eerste duel in de tweestrijd tussen Rangers en PSV. De Eindhovenaren knokten zich, ondanks een blunder van Walter Benítez, naar een 2-2 gelijkspel. Er heerst verdeeldheid over welke ploeg zich voor de Champions League plaatst.

Volgens de BBC begint PSV dankzij de remise als favoriet aan de return in eigen huis. ‘Giovanni van Bronckhorst zal bezorgd zijn', doelt het medium op de Nederlandse coach van de Schotse topclub. 'Rangers gaf twee keer eenvoudig een voorsprong weg uit een hoekschop. Dat hadden ze kunnen voorkomen. Volgende week zal de weerstand hoger moeten zijn.’

Analyticus en oud-speler van Rangers Richard Foster was vooral onder de indruk van het spel van Ibrahim Sangaré. ‘Hij was geweldig. Hij is misschien wel een van de meest complete spelers die ik ooit heb gezien. Een fantastische prestatie.’

The Scotsman heeft meer vertrouwen in een goede afloop voor de club uit Glasgow. ‘De overtuiging dat Rangers de Champions League bereikt, blijft aanwezig. Toch stapte Rangers teleurgesteld van het veld. Alles kwam samen op een ademloze avond Europees voetbal op Ibrox, een heksenketel. Dit was een Champions League-avond pur sang.’ De krant zag Walter Benítez na rust op gruwelijke wijze misgrijpen, waardoor Rangers op voorsprong kwam. ‘Een verschrikkelijk moment voor hem.’ Daar sloot Sky Sports zich bij aan. ‘Het werd een absolute nachtmerrie voor Benítez. Zijn blunder zorgde bij PSV voor ongeloof, maar bij Rangers voor euforie.’

Het medium deelde een 4 als eindcijfer uit aan de Argentijnse sluitpost, naar Eindhoven gehaald om het keepersprobleem van de laatste jaren op te lossen. Ibrahim Sangaré kreeg met een 9 veruit het hoogste cijfer. Sky Sports zag ook onder meer Jordan Teze en Cody Gakpo (beiden een 7) uitblinken. Volgens de Daily Mail maakte vooral Jon McLaughlin, doelman van Rangers, veel indruk. ‘Het vermoeden is dat er volgende week in het Phillips Stadium weer een drukke avond op de loer ligt voor hem.’

Kwetsbaar

The Guardian is van mening dat PSV met een verdiend punt van het veld stapte. ‘PSV was aanvallend net zo gevaarlijk als Rangers, maar ook even kwetsbaar in de achterhoede.’ Ondanks de fout van Benítez knokte PSV zich knap terug in de wedstrijd, dankzij een goal van Armando Obispo. ‘De eigen vastberadenheid van PSV bleef bewonderenswaardig onaangetast.’

