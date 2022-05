Schouten nieuwkomer bij Oranje, Janssen meldt zich na bruiloft: ‘Interessante spelers om te volgen’

Bologna-middenvelder Jerdy Schouten zit voor het eerst bij de selectie van Oranje, dat in juni vier interlands in twaalf dagen speelt in de Nations League. Vincent Janssen is ook opgeroepen, maar meldt zich later bij de selectie. De spits van het Mexicaanse Monterrey gaat op zaterdag 4 juni trouwen en mist daardoor de eerste interland tegen België.

Schouten zit voor het eerst bij Oranje. De 25-jarige middenvelder uit Spijkenisse maakte in de zomer van 2019 voor 2 miljoen euro de overstap van Excelsior naar Bologna. De voormalig middenvelder ADO Den Haag (negen jaar in de jeugd, drie duels in de hoofdmacht) en Telstar (seizoen 2017/2018) staat nu op 73 wedstrijden voor Bologna, waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf. Schouten maakt al drie seizoenen een goede indruk in de Serie A en werd al gelinkt aan clubs als Fiorentina en Napoli, maar staat nog twee jaar onder contract bij Bologna. Met die club werd hij dit seizoen dertiende in de Italiaanse competitie.



Naast Schouten is ook Bruno Martins Indi opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal. Ook de ervaren verdediger van AZ zat niet in de voorselectie. De 30-jarige Martins Indi speelde op 4 juni 2017 zijn 34ste en voorlopig laatste interland voor Oranje. Martins Indi heeft een goede band met bondscoach Louis van Gaal, die hem van 2012 tot 2014 bijna iedere interland liet spelen.

Vincent Janssen was twee weken geleden de grote verrassing in de voorselectie van Oranje, waarin PSG-middenvelder Georginio Wijnaldum (26 goals in 86 interlands) juist de opvallende afwezig was. Wijnaldum zit ook niet bij de definitieve selectie. Ook tot zijn eigen verrassing werd Janssen onlangs door Van Gaal opgenomen in de voorselectie van Oranje. ,,Iedereen weet dat alles al in het teken staat van het komende WK”, zei de bondscoach na het bekendmaken van zijn definitieve selectie van 26 spelers. ,,Er is straks weinig tijd om ons voor te bereiden, dus moeten we de beschikbare tijd maximaal benutten. Alleen deze periode en in september hebben we nog de kans nieuwe spelers aan het werk te zien. Daarom kies ik nu voor Bruno Martins Indi, Jerdy Schouten en Vincent Janssen. Dat zijn interessante spelers die ik graag van dichtbij wil meemaken tijdens een trainingskamp, hoewel ik sommigen natuurlijk al ken. Ik wil wel benadrukken dat iedereen bij ons in beeld blijft, ook de spelers die nu geen uitnodiging hebben gekregen.”

Jerdy Schouten namens Bologna in duel met AC Milan-middenvelder Sandro Tonali.

Geen plek voor Clasie en De Roon

Jordy Clasie, Marten de Roon, Luuk de Jong, Arnaut Danjuma, Rick Karsdorp en Owen Wijndal zijn afgevallen uit de voorselectie die op 13 mei naar buiten werd gebracht door de KNVB. Danjuma, Karsdorp en Wijndal zijn momenteel niet helemaal fit.

Bondscoach Louis van Gaal belegt geen uitgebreide trainingsstage voor zijn internationals in de aanloop naar de eerste duels van het Nederlands elftal in de Nations League. Oranje komt maandag bij elkaar in Zeist. Alleen Jasper Cillessen, Cody Gakpo en Jordan Teze kwamen al eerder naar de KNVB Campus. Zij trainden deze week al mee met Jong Oranje. Cillessen krijgt weinig speeltijd bij Valencia en PSV speelde op zondag 15 mei de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle.

Rick Karsdorp is ook niet van de partij. De rechtsback van AS Roma liep woensdagavond in de gewonnen Conference League-finale in Tirana tegen Feyenoord (1-0) een blessure op aan zijn lies, maar José Mourinho ging niet in op zijn verzoek om hem eerder naar de kant te halen. Oranje-captain Virgil van Dijk speelt zaterdagavond met Liverpool de Champions League-finale tegen Real Madrid. Bij winst voor The Reds in het Stade de France volgt zondag nog een huldiging in het centrum van Liverpool, maar ook dan zal Van Dijk zich maandag gewoon melden in Zeist.

Vincent Janssen als speler van Oranje in 2016.

Vier interlands in twaalf dagen

Volgende week vrijdag (3 juni) opent Oranje het nieuwe seizoen in de Nations League met een wedstrijd tegen België in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Vijf dagen later wacht een bezoek aan Wales, terwijl Polen op 11 juni op bezoek komt in de Kuip in Rotterdam. Daar wordt het eerste blok van de Nations League-poulefase op dinsdag 14 juni afgesloten tegen Wales.

In september staan de laatste twee wedstrijden van de groepsfase gepland. Dan speelt Nederland nog een keer tegen Polen (22 september, uit) en België (25 september, thuis). Die twee wedstrijden zijn de laatste in aanloop naar het WK in Qatar, dat op maandag 21 november van start gaat in Qatar. Alle landen hebben slechts enkele dagen om zich voor te bereiden op het WK.

Louis van Gaal kan vanaf maandag weer aan de slag met de spelers van Oranje.

De volledige selectie

Keepers: Mark Flekken (SC Freiburg), Tim Krul (Norwich City) en Jasper Cillessen (Valencia)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Bruno Martins Indi (AZ), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Denzel Dumfries (Internazionale), Virgil van Dijk (Liverpool)

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Jerdy Schouten (Bologna), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Guus Til (Feyenoord)

Aanvallers: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Burnley), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Monterrey), Memphis Depay (FC Barcelona)