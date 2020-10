Schuurs weet dat er meer in had gezeten: ‘We hadden zelfs meer dan een punt verdiend’

Sinds hij Fortuna Sittard voor Ajax verruilde krijgt Schuurs te horen dat hij meedogenloos moet zijn. Dat woord zit kennelijk zo in zijn hoofd dat hij het nu weer gebruikte om de ongelukkige nederlaag te verklaren. ,,Als je onze mogelijkheden op een rijtje zet, dan blijkt dat we niet meedogenloos zijn geweest.”



Quincy Promes schoot de bal van dichtbij op doelman Adrian. Dusan Tadic verschalkte de keeper van Liverpool met een boogbal maar zag verdediger Fabinho nog redding brengen op de doellijn. De aanvoerder van Ajax had de bal wellicht beter hard in een hoek kunnen schieten. Davy Klaassen schoot wel met overtuiging maar raakte de paal. En de ingevallen Jurgen Ekkelenkamp had zelfs in de laatste minuut van de verlenging moeten scoren.



Nicolás Tagliafico scoorde wel, helaas voor Ajax in eigen doel. De 20-jarige Schuurs rekende zich die treffer aan. Hij liet zich verrassen door Sadio Mané die de bal vervolgens helemaal verkeerd raakte maar via de Argentijnse linksback van Ajax wel scoorde. ,,Het was echt ongelukkig, maar het begint bij mij”, erkende de in Limburg geboren verdediger.