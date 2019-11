Schuurs ziet geduld beloond bij Ajax: ‘Ik moet er nu klaar voor zijn’

Door Freek Jansen



Opeens stond hij daar. Begin deze maand, in het oog van de razende Chelsea-orkaan. Tijd om na te denken was er niet, Perr Schuurs moest vanuit het niets Ajax verdedigend op de been zien te houden. Samen met Edson Álvarez, een andere bankzitter, aan zijn zijde.



Het hectische duel op Stamford Bridge zorgt komende week nog voor een nasleep. Joël Veltman en Daley Blind zijn tegen Lille geschorst. En zo is er plotseling volop perspectief voor Schuurs. ,,Het is lekker dat ik afgelopen week twee wedstrijden in de benen heb’’, doelt het 19-jarige talent op zijn interlands met Jong Oranje tegen Jong Gibraltar en Jong Engeland.