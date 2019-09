Scorende Malen in voetsporen Cruijff, Seedorf en Wijnaldum

Ruben Schaken was op 12 oktober 2012 tegen Andorra de laatste scorende debutant in Oranje. Van de spelers die vanavond op het veld staan, hebben ook Georginio Wijnaldum en Ryan Babel bij hun eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal gescoord. Wijnaldum deed dat in 2011 tegen San Marino, Babel trof in 2005 doel tegen Roemenië.



Malen is zevende debutant deze eeuw die scoort bij zijn debuut in Oranje. Naast Schaken, Wijnaldum en Babel scoorden ook Jeremain Lens (2010 tegen Oekraïne), Klaas-Jan Huntelaar (2006 tegen Ierland) en Andy van der Meijde (2002 tegen Verenigde Staten).



Andere namen in het rijtje scorende Oranje-debutanten zijn onder anderen Clarence Seedorf (1994 tegen Luxemburg), Ronald de Boer (1993 tegen San Marino), Marc Overmars (1993 tegen Turkije), Peter Houtman (1983 tegen IJsland), Johnny Rep (1973 tegen Spanje), Johan Cruijff (1966 tegen Hongarije) en Piet Keizer (1962 tegen Nederlandse Antillen).



Malen werd de 92ste scorende debutant.