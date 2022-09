Sebastian Szymanski, de nieuwe gids van Feyenoord: ‘Het gaat nu beter dan de eerste wedstrijden’

Als Sebastian Szymanski vragen van journalisten beantwoordt, heeft hij vaak de neiging zijn hand voor zijn mond te doen. In Deventer zag de Pool al mensen die het gebaar imiteerden, toen hij in de Adelaarshorst met een afstandsschot de 2-4 op het scorebord had gemikt. Zijn rake uithaal was de bekroning op een uitstekende wedstrijd van de huurling van Dinamo Moskou, die een week eerder tegen FC Emmen ook al had gescoord.