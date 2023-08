Sem Steijn schiet FC Twente in heksenketel naar laatste voorronde Conference League: ‘Motiveert me alleen maar’

Het Europese avontuur van FC Twente is nog niet voorbij. Met een late goal van Sem Steijn in de tweede helft van de verlening kwam de Enschedese ploeg in Stockholm op gelijke hoogte met Hammarby IF: 1-1. De treffer was goed voor een ticket naar de derde voorronde van de Conference League.

Het scenario paste precies bij in de bizarre trip van FC Twente op het Europese toneel. In de aanloop ging het vooral over de rellen in Enschede, gevolgd door een ‘unheimische sfeer’ in de Zweedse hoofdstad. Waar de Tele2 Arena in het stadsdeel Enskede overdag een sfeer- en kleurloze grijze bak is. Een multidisciplinaire hal, bestemd voor concerten en de thuiswedstrijden van Hammarby IF en stadgenoot Djurgardens. Doorgaans dus een stadion zonder ziel of zichtbare uitingen van clubliefde, maar dat werd in de return van de tweede voorronde van de Conference League ruimschoots goedgemaakt en in veelvoud overtroffen.

De arena was - zoals vooraf verwacht - veranderd in een kolkende en oorverdovende heksenketel. Waarin de thuisclub op fanatieke en hartstochtelijke wijze werd toegejuicht, tegenover een striemend en intimiderend fluitconcert voor de bezoekers. Van de eerste tot en met de laatste minuut. De bij de ingang uitgedeelde oordopjes waren zeker geen overbodige luxe.

Etteren

FC Twente begon met een 1-0 voorsprong, een magere score overgehouden aan de eerste ontmoeting een week eerder in Enschede. Een duel waarover de afgelopen dagen veel te doen was. De rellen na afloop op de hoofdtribune zorgden voor een pijnlijke avond, die in Stockholm maar door bleef etteren.

Na eerder nog toestemming te hebben gegeven, trok de club afgelopen maandag de verstrekte uitkaarten in. Uit angst voor represailles in de Zweedse hoofdstad. De afgelopen dagen bleek daar geen woord van gelogen te zijn. Toch in Stockholm aanwezige Twentse supporters waren het doelwit van ‘een klopjacht’ door Zweedse mannen met knuppels en steekwapens. De angst regeerde in de aanloop naar de return, waarin het vooral ging over de randzaken.

Tot grote frustratie van trainer Joseph Oosting, die zich een heel ander Europees debuut bij zijn nieuwe werkgever FC Twente had voorgesteld. De eerste twee wedstrijden in het kwalificatietoernooi voor de Conference League zouden een voetbalfeest moeten worden, een verdiende en bejubelde bekroning van een geslaagd vorig seizoen. Samen met de eigen aanhang de jacht openen op het ticket naar de volgende oefenronde.

Angstig

Hoe anders pakte het uit in de praktijk. De oefenmeester probeerde die ‘ruis’ te parkeren, de aandacht ervoor te minimaliseren. In Stockholm moest het ‘gewoon’ over voetbal gaan, maar in het bruisende stadion deed het gemis van de eigen Twentse support zich gelden. De ploeg begon terughoudend aan het duel, haast op het angstige af, terwijl Hammarby in de openingsfase al meer initiatief toonde dan tijdens de partij in Enschede.

Pas na een half uur leek de ploeg beter in het spel te komen, maar juist toen kwam Hammarby op gelijke hoogte. Met enig geluk - de bal werd onderweg aangeraakt - kreeg Jusef Erabi het leer achter Twente-doelman Lars Unnerstal. Met de 1-0 op het scorebord raakte de Zweedse achterban nog meer in extase. Twente balanceerde op de rand van uitschakeling.

Aanvalsdrift temperen

Snel scoren en de aanvalsdrift van Hammarby temperen, dat was het credo direct na rust. Zonder de in de kleedkamer achtergebleven aanvoerder Robin Pröpper, wiens plek werd ingenomen door Max Bruns, kwam er een kans voor Manfred Ugalde. Oog in oog met de Zweedse doelman verzuimde de spits zijn inzet te verzilveren. FC Twente hield een feller Hammarby daarmee in leven en ontsnapte na een uur spelen aan een tweede tegendoelpunt. De ploeg mocht van geluk spreken dat de bal rakelings langs het Twentse doel ging.

In de verlenging die volgde wisten beide clubs de spaarzame kansen niet te benutten, al kwam met name Sem Steijn heel dichtbij. Lukte het hem in de eerste helft niet, in de 115de minuut was hij wel trefzeker en schoot hij FC Twente naar de derde voorronde tegen Riga FC. De Letse ploeg rekende, ook na verlenging, af met het Hongaarse Kecskeméti. FC Twente begint het tweeluik met een thuisduel.

Matchwinner Steijn: ‘Een geweldige teamprestatie’

Vooral Sem Steijn was natuurlijk de gevierde man bij FC Twente. De gelijkmaker van de aanvallende middenvelder was voldoende voor plaatsing voor de derde voorronde van de Conference League. ,,Een geweldige teamprestatie. En heel mooi dat ik hem dan mag maken", zei Steijn bij Veronica.



Steijn scoorde ook al in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd. ,,Het was een hele zware wedstrijd”, zei hij na de remise in Stockholm verder. ,,Maar in de verlenging wisten we het dan toch nog te beslissen. We zijn er in blijven geloven. Ik ben superblij met mijn doelpunt, al had ik er misschien nog wel één mogen maken. Maar dat doet er nu niet meer toe.”



Van de vijandige sfeer in het stadion had hij weinig last. ,,Eigenlijk motiveert me dat alleen maar, misschien geniet ik er zelfs wel van. Het heeft ons niet in de weg gezeten.”

