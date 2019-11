Senesi moet interland afzeggen vanwege armblessure

Feyenoord betaalde afgelopen zomer zo’n 7 miljoen euro om Senesi over te nemen van San Lorenzo. De Argentijnse jeugdinternational kon in zijn eerste wedstrijden echter niet overtuigen en belandde al snel weer op de bank. Tegen RKC begon hij in de basis omdat Edgar Ié en Eric Botteghin geblesseerd zijn. Senesi kopte in de 85ste minuut het winnende doelpunt binnen. Kort voor tijd knalde de verdediger tegen de boarding aan. Hij werd in de blessuretijd gewisseld en ging na afloop meteen naar het ziekenhuis voor onderzoek.