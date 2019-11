Senesi redt Feyenoord, maar Argentijn vreest voor gebroken arm

De Argentijn kreeg een luid applaus van de aanhang en moest door de medische staf naar de kant worden gehaald omdat hij zelfs met een armblessure, er wordt gevreesd voor een botbreuk, het veld weer in wilde stormde.



Trainer Dick Advocaat was blij voor Senesi, die na de wedstrijd naar het Erasmus Medisch Centrum moest om foto’s te laten maken van zijn onderarm. ,,Zijn goal was geweldig, maar hij speelde ook geweldig. Dat doelpunt kan een enorme impuls voor hem zijn. Sinds zijn komst heeft hij best wat over zich heen gekregen. Vandaag heeft hij laten zien dat hij een goede aankoop is’’, zei de 72-jarige coach, die hoopt dat Senesi niet uit de roulatie zal zijn met een botbreuk.