Sensatie in de Kuip: Feyenoord laat in eigen huis punten liggen tegen RKC

Feyenoord worstelde in de eigen Kuip met RKC Waalwijk. De Rotterdammers leverden tegen de knokkende Brabanders opnieuw twee punten in.

Toen Jens Toornstra voor de pauze soepel de score opende, balde Arne Slot zijn vuisten. De trainer had voor de thuiswedstrijd tegen RKC vooraf vast in zijn hoofd dat zijn aanvalslinie weleens een zware vooravond zou kunnen krijgen tegen de Brabanders. Niet dat RKC nou zo indrukwekkende ploeg is met de veertiende plek op de ranglijst, maar de ploeg van trainer Joseph Oosting schroomt niet de boel op slot te gooien en het aanvallende kwartet van Feyenoord Jahanbakhsh, Dessers, Linssen en Til is niet het meest creatieve viertal van de eredivisie.

Toch had Feyenoord aanvankelijk geen kind aan RKC. Marcos Senesi kopte tegen de lat en Cyriel Dessers verscheen tweemaal vrij voor doelman Etienne Vaessen, maar in beide gevallen was de Belg niet scherp genoeg. Dat Dessers een kans kreeg als centrumspits was logisch, Luis Sinisterra was immers niet beschikbaar. Het was voor Bryan Linssen wel vervelend. De Limburger deed het als spits prima, maar kon in de kleine ruimte tegen RKC vanaf de linkerkant zijn draai niet vinden.

RKC zag Toornstra scoren nadat Ahmed Touba zich kinderlijk eenvoudig van de bal liet zetten. Maar de mannen van Oosting waren niet onder de indruk. Jens Odgaard soleerde simpel langs Marcos Senesi en verschalkte Justin Bijlow in de lange hoek. De rechterspits kopte even later slim door en Vurnon Anita rondde met het hoofd af.

En dus ging Feyenoord voor het eerst sinds dit eredivisieseizoen in eigen stadion met een striemend fluitconcert naar de kleedkamers. De Rotterdammers moeten zich gevoeld hebben als eerder dit seizoen tegen NEC toen de ploeg ook soepel op voorsprong kwam, toen zelfs met 2-0, maar nog voor rust maakte de ploeg uit Nijmegen toen twee treffers.

Na de pauze was er al heel snel de 2-2. Een omhaal van Senesi belandde voor de voeten van Til die van dichtbij alleen maar hoefde in te tikken. Slot wisselde halverwege nog niet, maar een invalbeurt van de Engelsman Reiss Nelson was onvermijdelijk. De huurling van Arsenal kwam na een uur spelen voor Linssen. De eerste flits van de debutant kwam al na twee minuten. Zijn voorzet op Jahanbakhsh leverde een kans op, maar keeper Vaessen redde bekwaam. Twee minuten later schoot Nelson zelf op de voeten van Vaessen.

De bevrijdende derde treffer hing in de lucht, maar RKC overleefde lange tijd zonder echt in problemen te komen. Tot Dessers helemaal alleen voor Vaessen verscheen. De Belg schoot hoog over, net zoals Jahanbakhsh net naast kopte. De zeven minuten blessuretijd van Pol van Boekel leverde ook de winnende treffer van Feyenoord niet meer op.

