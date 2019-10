Sergiño Dest (18) verkiest Team USA boven Oranje

Dest heeft een Amerikaanse vader, maar is geboren en opgegroeid in Nederland. Dest deed onlangs nog met de Verenigde Staten mee tegen Mexico en Uruguay. Daarin speelde hij als linksback. Omdat die interlands vriendschappelijk waren, mocht de 18-jarige rechtsback van Ajax nog steeds voor het Nederlands elftal kiezen. ,,Ik heb gekozen voor Amerika. Dat heb ik gedaan omdat dit voor mijn gevoel de juiste keuze was. Het was zeker geen makkelijke keuze, ik heb er lang over nagedacht", vertelt Dest, die pas zestien wedstrijden voor Ajax 1 speelde. Hij maakte in 2012 de overstap van Almere City naar Ajax, waar hij jarenlang niet in de hoogste jeugdteams speelde. ,,Ik heb mijn hele jeugd voor de jeugdteams van de Verenigde Staten gespeeld, dus ik heb daar een duidelijke band mee. In Nederland speel je met de beste spelers van de wereld. Dat is ook echt heel mooi, maar uiteindelijk was het mijn gevoel dat de grootste rol speelde in deze keuze.”



Dest voerde de afgelopen tijd ook gesprekken met Ronald Koeman, die hem graag bij Oranje had gehaald. ,,Ik heb het er met hem over gehad en hij vond het jammer, maar hij respecteerde mijn keuze. Omdat het echt iets is voor mijn leven. Als ik er spijt van krijg, ben ik degene die er mee zit. Er zijn ook momenten geweest dat ik neigde naar Oranje. Nederland is een mooi land. Ik ben hier geboren en getogen, dus het is geen makkelijke keuze geweest.”