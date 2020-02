Sergiño Dest zet seizoen in achtbaan voort: volop belangstelling van Bayern

Jong PSV verliest na boeiend gevecht van De Graafschap

10 februari Jong PSV heeft maandagavond een van de betere wedstrijden van dit seizoen gespeeld, maar hield geen punten over aan het duel. Tegen De Graafschap verloor de ploeg van Peter Uneken in extremis: 2-3. Via goals van Yorbe Vertessen en invaller Sekou Sidibe wist Jong PSV op voorsprong te komen, maar Mohamed Hamdaoui en Ralf Seuntjens scoorden tegen. Vlak voor tijd wist Branco van den Boomen de 2-3 te maken.