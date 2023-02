Sevilla woest na aanval van PSV-fan op doelman, ‘Ik denk dat ze een flinke straf zullen krijgen’

PSV had slechts vier minuten blessuretijd om twee doelpunten te maken en was flink op jacht naar een treffer. Op het moment dat de bal even op de helft van de Eindhovenaren was, besloot deze fan de wedstrijd te verstoren. Hij gaf Dmitrovic, tweede doelman van Sevilla, een duw. De Servische doelman reageerde scherp en hield de veldbestormer vast totdat de beveiligers arriveerden. Het spel lag uiteindelijk een minuut stil, waarna PSV nog één keer scoorde.

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli was des duivels na de bewogen slotfase in Eindhoven, waarbij zijn doelman werd aangevallen. ,,Het is ontzettend erg dat dit is gebeurd. Ik vind het verontrustend, dit soort dingen moeten stoppen. Daar moeten we met z’n allen voor zorgen. In de toekomst mag dit niet meer gebeuren”, zei de coach in het Philips-stadion.

Van achter het doel van Dmitrovic kwam in de slotfase een man met een capuchon het veld opgerend. Hij wilde de keeper in zijn rug aanvallen. Het duurde vervolgens vrij lang voordat stewards en beveiligers het veld opkwamen om de man weg te voeren. Dmitrovic, die de zieke Yassine Bounou kort voor aanvang van het duel moest vervangen, hield geen verwondingen over aan de aanval en hoefde niet behandeld te worden.

Volledig scherm Marko Dmitrovic in gevecht met een PSV-fan. Hij krijgt hulp van PSV'ers Xavi Simons en Luuk de Jong.

Sevilla stond op het moment dat de fan het veld betrad met 1-0 achter. Het werd daarna ook nog 2-0, maar Sevilla plaatste zich dankzij een thuiszege van 3-0 voor de achtste finales van de Europa League.

Het slachtoffer zelf, doelman Dmitrovic, liet via de clubkanalen van Sevilla van zich horen. ,,Ik kan me nog voorstellen dat hij boos was over het resultaat van PSV, maar als iemand me aanvalt, verdedig ik mezelf. Hij duwde me en ik hield hem bezig tot de beveiliging kwam. Ik had veel woede in mijn lijf. Dit mag niet gebeuren. PSV is echt een geweldige club, maar ik denk dat ze een flinke straf zullen krijgen.”

PSV-directeur Brands schaamt zich diep voor wangedrag fan

Marcel Brands is woedend op de PSV-supporter.,,Ik heb hier geen woorden voor”, zei de algemeen directeur van de Eindhovenaren. ,,Het is verschrikkelijk, ook dat hij zijn mede-supporters te schande maakt.” PSV kan vermoedelijk een flinke straf van de UEFA tegemoet zien. ,,Ik heb hier ook geen ervaring mee”, aldus Brands. ,,Vuurwerk of andere dingen op het veld gooien is natuurlijk niet goed, maar dit gaat wel een stuk verder. Ik schaam me hier diep voor.”

Ook Ruud van Nistelrooij was geschrokken. ,,Dit keuren we met z’n allen af", aldus de trainer van PSV, die een flinke straf van de UEFA vreest. ,,Het is ondenkbaar dat je als supporter een speler aanvalt. Het is betreurenswaardig dat we het hier over moeten hebben.”

Volledig scherm Marko Dmitrovic in gevecht met een PSV-fan. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Een supporter van PSV stompt de keeper van Sevilla in zijn gezicht. © AP

Volledig scherm Marko Dmitrovic in gevecht met een PSV-fan. Hij krijgt hulp van PSV'ers Xavi Simons en Luuk de Jong. © ANP

Volledig scherm Marko Dmitrovic in gevecht met een PSV-fan. © ANP

Volledig scherm Marko Dmitrovic in gevecht met een PSV-fan. © ANP

Volledig scherm Een PSV-supporter rent op Sevilla-doelman Marko Dmitrovic af. © ANP

