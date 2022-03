Seydine N’Diaye doet aangifte van discriminatie tegen MVV-supporters: ‘Ik was behoorlijk emotioneel’

N’Diaye keerde afgelopen donderdag terug uit Frankrijk, waar hij na het incident bij zijn familie in Lyon vertoefde. ,,Ik ben de dag na de wedstrijd nog op de club geweest en ben vervolgens maandag naar Frankrijk gegaan om het allemaal te laten bezinken, want ik was behoorlijk emotioneel na alles wat gebeurd is’’, blikte de Fransman met Senegalese roots terug.

Quote Ik heb mijn moeder meteen na afloop gebeld en gezegd dat alles oké was. Voor mij is het ‘case closed’, ik richt me nu weer op de toekomst Seydine N’Diaye, Speler FC Dordrecht

,,Het was voor de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met racisme op een voetbalveld. Eerst begreep ik niet wat er gebeurde, maar vervolgens had ik in de gaten dat enkele supporters van MVV oerwoudgeluiden naar mij schreeuwden. Ik heb geprobeerd de assistent-scheidsrechter daarop te attenderen, maar kreeg vervolgens geel. Dat maakte me nog emotioneler en daarom ben ik naar het supportersvak gelopen. Ik wilde de mensen in de ogen kijken die mij dit aandeden. Daarna ben ik naar de kleedkamer gegaan en zo snel mogelijk naar huis vertrokken. Daar zag ik dat de spelers na de onderbreking van de wedstrijd allemaal knielden tegen racisme. Dat heeft me gesterkt.’’

Rentree

N’Diaye maakte maandagavond als invaller zijn rentree in de met 1-0 gewonnen confrontatie met TOP Oss. In de slotfase kreeg de huurling van het Turkse Göztepe een klaterend applaus van de Dordtse aanhang toen hij het veld betrad. ,,Dat deed me goed. Ik was blij dat ik weer op het veld kon staan en kon bijdragen aan de overwinning. Ik heb mijn moeder meteen na afloop gebeld en gezegd dat alles oké was. Voor mij is het ‘case closed’, ik richt me nu weer op de toekomst.’’