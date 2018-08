Sfeeracties bij promotieduels komen De Graafschap duur te staan

Na Feyenoord doet ook KNVB aangifte tegen fakkelgooi­ers in Philips Stadion

8 augustus De KNVB heeft in navolging van Feyenoord bij de politie aangifte gedaan tegen de fans die zaterdag in Eindhoven fakkels op het veld gooiden aan het begin van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Dat meldt de Nederlandse voetbalbond in een persbericht.