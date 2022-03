Shirtje van matchwinner Antony ‘gejat’ na Klassieker

Antony maakte in de 86ste minuut de winnende 3-2, waarna hij zijn shirt uittrok en daarvoor de gele kaart kreeg. In de vierde minuut van de extra tijd duwde Dusan Tadic, de maker van de 2-2, zijn Braziliaanse teamgenoot naar de grond toen hij zogenaamd geblesseerd was. Het leverde Antony zijn tweede gele kaart op, terwijl die kaart wellicht naar Tadic had moeten gaan. ,,Ik vind Danny (Makkelie, red.) de beste scheidsrechter in Nederland, maar daar had ik de gele kaart moeten krijgen. Het was misschien een rare actie. Maar als hij daar naar beneden gaat, kunnen wij wisselen”, zei Tadic na afloop bij ESPN. Antony mist over twee weken de uitwedstrijd bij FC Groningen, al was dat ook al het geval na zijn eerste gele kaart.