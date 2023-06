Shurandy Sambo onderbrak vakantie om aan te sluiten bij Jong Oranje: ‘Verbazingwekkend hoe snel hij hier was’

Shurandy Sambo onderbrak zijn vakantie in Italië, miste daarna zijn koffer in Istanboel, maar voegde zich alsnog ‘snel en rustig’ in Tbilisi. Tot genoegen van bondscoach Erwin van de Looi, die zich daags voor de EK-aftrap tegen de Belgen wapent tegen het fenomeen Loïs Openda en karakterologisch een ander Jong Oranje dan twee jaar geleden ziet.

Jong Oranje zette zaterdag met 22 spelers voet op Georgische bodem. De door Liverpool aan Schalke verhuurde Sepp van den Berg had in Oostenrijk een blessure opgelopen en haakte af voor het EK. Vrijdag besloot de staf om Sambo over te laten vliegen. De rechtsback had als huurling van PSV bij Sparta een goede indruk achtergelaten, zoals hij Van de Looi ook tijdens de trainingsweek in Spanje kon bekoren.

De door Ajax en Galatasaray begeerde Sambo aarzelde geen moment, onderbrak de vakantie met zijn vriendin in Italië en vloog via Nederland en Turkije naar Tbilisi. Dat had wat voeten in de aarde, aangezien Sambo’s koffer in Istanboel zoek was. ,,Het verbazingwekkend hoe snel hij hier was. Stond hij rond middernacht op dat grote vliegveld in Istanboel zonder koffer. Maar hij is rustig gebleven. Mooi om te zien. Eén belletje en hij was hier”, aldus Van de Looi.

In Van den Berg zag de bondscoach een centrale verdediger wegvallen. In Sambo riep hij een vleugelverdediger op. ,,Met Devyne Rensch hebben we natuurlijk ook iemand die centraal kan spelen. Milan van Ewijk had de voorkeur boven Sambo als rechtsback, maar Shurandy heeft ook indruk gemaakt. Dus het was voor ons logisch om hem erbij te halen”, legt de scheidende bondscoach uit. ,,Het voordeel was natuurlijk dat Sambo tegen Twente nog heeft gespeeld met Sparta in de play-offs. Dus hij was er maar een weekje uit. Dat viel op zich wel mee. Toen we hem belden, was hij was binnen no time in Nederland.”

Feyenoorder Timber aanvoerder Jong Oranje Quinten Timber draagt deze maand de aanvoerdersband bij Jong Oranje, dat deelneemt aan het EK onder 21 in Georgië. Dat heeft de middenvelder van Feyenoord maandag in een onderhoud met bondscoach Van de Looi, die Micky van de Ven (Wolfsburg) aanwees als tweede captain, te horen gekregen. ,,De keuze voor Quinten heeft te maken met zijn rol in de ploeg en zijn kwaliteiten op én naast het veld’’, vertelde Van de Looi. ,,Hij heeft een goede uitstraling, gaat voorop in de strijd en is een talentvolle speler. Hij is een mooi voorbeeld van een Jong Oranje-speler.’’

Met een complete 23-koppige en fitte selectie werkt Van de Looi in Tbilisi toe naar de aftrap tegen België. Dat belooft een zware kluif te worden, aangezien de Zuiderburen vooral in de aanval grof geschut aan boord hebben. Charles de Ketelaere, talent van AC Milan, verscheen al op de eerste lijst. Daar werd vorige week ook Openda aan toegevoegd. Openda? Zeker, de voormalige revelatie van Vitesse, die zijn opmars afgelopen seizoen doortrok bij Lens en nu hevig gelinkt wordt aan RB Leipzig.

Door de aanwezigheid van de pijlsnelle aanvaller is Van de Looi extra waakzaam voor gevaarlijke counters van België. ,,Met hem hebben ze nog meer snelheid, power en kwaliteit voorin. Met De Ketelaere hebben ze natuurlijk iemand die uitstekend tussen de linies kan spelen en spelers weg kan sturen. Zo hebben ze zeker in het begin van de kwalificatiereeks heel veel wedstrijden gespeeld.”

Hoe Jong Oranje, dat in het oefenduel met Japan (0-0) bij vlagen nog kwetsbaar bleek in de tegenstoot, zich daartegen zal wapenen? ,,Je moet beter en secuurder aan de bal zijn. En als je hem verliest, kun je meer mensen achter de bal hebben of in de buurt van de bal beter drukzetten. Ik denk dat we ze alle drie moeten combineren om daar zo goed mogelijk in te zijn. Daar hebben we het natuurlijk over gehad en op getraind, maar het is niet zo dat we daarom ons hele spel gaan aanpassen.”

Daar is Van de Looi nieuwsgierig naar, net als dat de bondscoach benieuwd is wie het voortouw nemen in de huidige groep. Twee jaar geleden beschikte hij daarvoor over geboren leiders als Dani de Wit, Teun Koopmeiners en Perr Schuurs. ,,Karakterologisch zat die groep misschien iets anders in elkaar. Op zo’n EK moet je er echt staan. Dat betekent dat je ook moet lezen wat wedstrijden vragen. Wat als je een keer met tegenslag te maken krijgt. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe we daarmee omgaan.”

Deze jongens hebben sowieso nog niet met veel tegenslag te maken gehad in hun carrière Erwin van de Looi

In de kwalificatiecyclus tegen veelal mindere tegenstanders, kregen de talenten van Van de Looi veel minder weerstand voor de kiezen. Alleen tegen Zwitserland hing het EK-ticket in de Adelaarshorst, met een achterstand en in ondertal, even aan een zijden draadje. Jong Oranje boog het duel om. ,,Dat was het het enige moment waarop we echt moesten winnen. Toen zag je echt een reactie, zeker bij een aantal spelers, van ja, maar dit gaat ons niet gebeuren.”

,,Deze jongens hebben sowieso nog niet met veel tegenslag te maken gehad in hun carrière”, vervolgt Van de Looi, die Quinten Timber als eerste, en Micky van de Ven als twee captain aanwees maandag. ,,Die houding en die mentale weerbaarheid heb je op een EK denk ik echt wel nodig. En ook daar ben ik heel benieuwd naar.”

Timber was tijdens de tweede helft van het oefenduel met Japan al aanvoerder bij de beloftenploeg van het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder, die FC Utrecht afgelopen seizoen verruilde voor Feyenoord, is net op tijd hersteld voor de eindronde. Timber moest kort na de jaarwisseling liefst acht eredivisieduels missen wegens een knieblessure. Tijdens de laatste vier speelronden kwam hij weer in actie.

Het EK gaat woensdagavond van start voor Jong Oranje, dat het in de poulefase opneemt tegen de leeftijdsgenoten van Portugal, België en het gastland. De beloften openen de eindronde om 18.00 uur tegen Jong België. Jong Oranje won het jeugd-EK tweemaal: in 2006 en in 2007. Twee jaar geleden strandde Nederland in de halve finale tegen Duitsland.

