Siem de Jong kan kans niet grijpen: ‘Ik kan nog steeds van waarde zijn’

Maar Ajax verloor en een onzichtbare De Jong had van alle spelers op het veld de minste balcontacten voordat hij na een klein uur werd gewisseld. Eenmaal plaatsgenomen in de dug-out zag de middenvelder zijn ploeg beter voetballen. ,,We speelden ons beste spel inderdaad pas in het laatste half uur", zei trainer Erik ten Hag even later op een persconferentie.



De Jong keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, de club die hij in 2011 met twee treffers in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente (3-1) de dertigste landstitel bezorgde. Hij was allesbehalve fit, na aanhoudend blessureleed en een seizoen in de Australische competitie bij Sydney FC. De Jong werkte hard aan zijn fysieke gestel, maar kreeg nauwelijks speeltijd. Want Ajax draaide voor de winterstop als een tierelier met een middenveld met Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Lisandro Martínez.



De Jong liet zich tijdens de voorbije winterstop positief zien tijdens een trainingskamp in Qatar en scoorde woensdag driemaal in een bekerduel met Spakenburg (7-0). ,,Hij kan nog steeds fantastisch voetballen", verklaarde Ten Hag voor het duel met FC Groningen. ,,Alleen zie je dat niet, als hij niet fit is.”



Diezelfde Ten Hag was na het duel met FC Groningen slecht te spreken over het spel van de vervanger van de geblesseerde Hakim Ziyech en erkende dat Ajax beter ging spelen nadat Lassina Traoré in het veld was gekomen. ,,Dat kan ik niet ontkennen", zei hij.