Siem de Jong neemt met twee goals afscheid bij De Graafschap: ‘Gek, een mooi en emotioneel moment’

Met videoDe Graafschap heeft ondanks wangedrag van supporters van FC Den Bosch op feestelijke wijze afscheid genomen van Siem de Jong (34). De aanvallende middenvelder speelde vanavond zijn laatste wedstrijd van zijn carrière en scoorde in de eerste helft twee keer. In de tweede helft werd het duel tijdelijk gestaakt omdat vanuit het uitvak voorwerpen op het veld waren gegooid. Voordat de wedstrijd hervat werd, kreeg De Jong zijn publiekswissel.

Al voordat De Jong überhaupt een kans had gehad om te scoren, werd hij toegezongen door het thuispubliek. Eerder deze week maakte hij bekend dat de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch zijn laatste zou zijn in het profvoetbal. ,,De droom begon bijna dertig jaar geleden naast Stadion De Vijverberg, toen Luuk en ik over het hek klommen om op het oude trainingsveld lekker te voetballen. Morgen speel ik mijn laatste wedstrijd als profvoetballer in dit mooie stadion. Bedankt daarvoor, het was een eer", liet De Jong weten.

Vanavond kreeg het afscheid van De Jong in eerste instantie nog meer kleur. Op aangeven van Devin Haen kon hij in een vol strafschopgebied na een kwartier al de 1-0 binnenschuiven, waarna het volledige elftal bovenop hem sprong om het te vieren. Dat gebeurde acht minuten voor rust weer toen hij ook de 2-0 maakte, dit maal op aangeven Giovanni Korte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar vroeg in de tweede helft werden beide ploegen naar binnen gestuurd: er waren voorwerpen op het veld gegooid. De wedstrijd mocht worden hervat op de bekende voorwaarde: als het nog één keer fout gaat is de wedstrijd definitief gestaakt. Om het afscheid van De Jong niet in een anti-climax te laten eindigen werd besloten om nog voordat er werd hervat, de 34-jarige aanvallende middenvelder al te wisselen. De oud-Ajacied kreeg een erehaag van zijn medespelers en mocht zijn vrouw en kinderen van het veld lopen.

,,Het was een jongensdroom om hier af te sluiten, vlak bij het ouderlijk huis waar het allemaal begon", zei De Jong na afloop bij ESPN. ,,Dan zo’n wedstrijd, dat maakt het nog iets specialer. Ik hoopte vooral op een mooie wedstrijd. Ondanks de resultaten heb ik hier qua sfeer een mooi jaar gehad. Ik wist dat ik gewisseld zou worden, maar ik wist niet dat mijn familie er zou staan. Dan zie je je kinderen en vrouw daar staan, dan realiseer je dat het echt voorbij is. Een gek gevoel, maar een mooi en emotioneel moment", aldus De Jong, die uitlegt dat voor zijn fysiek de reden is om te stoppen. ,,Het was mijn idee om hier één of twee jaar te spelen, afhankelijk van mezelf. Maar fysiek viel het toch tegen. Bij kunstgrasvelden heb ik te veel last gehad. De club heeft ook een goede lichting jonge spelers dus het is prima zo.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Jong maakte op 11 augustus 2010 zijn debuut voor Oranje en kwam uiteindelijk tot twee goals in zes interlands. In clubverband maakte De Jong vooral naam bij Ajax, waar hij drie periodes speelde en uiteindelijk tot 88 goals en 52 assists in 277 wedstrijden kwam.

De Jong, die op 28 januari 1989 werd geboren in het Zwitserse Aigle, maakte op zijn zestiende de overstap van De Graafschap naar Ajax. Daar zorgde hij op 15 mei 2011 met twee doelpunten tegen FC Twente (3-1 winst) voor de eerste landstitel in jaren, waarna Ajax ook in de drie daaropvolgende seizoenen landskampioen werd. De Jong vertrok vervolgens in de zomer van 2014 voor 8,7 miljoen euro naar Newcastle United, waar hij een lucratief achtjarig contract tekende. Door een klaplong en ander blessureleed kwam hij in de Premier League echter weinig aan spelen toe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na 26 optredens in twee jaar kwam hij sinds 2016 nog uit voor PSV (samenmet zijn twee jaar jongere broer Luuk), Ajax, Sydney FC, opnieuw Ajax, FC Cincinnati, SC Heerenveen en dit seizoen De Graafschap. De laatste jaren stonden echter in het teken van veel blessures en revalidaties. De Jong kwam dit seizoen nog tot 27 optredens, waarin hij vier keer scoorde. De Graafschap staat nu elfde en kan zich al een tijdje niet meer plaatsen voor de play-offs om promotie.

Eerder deze week kondigde ook Ajax-doelman Maarten Stekelenburg (40) al zijn voetbalpensioen aan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De cijfers van de Keuken Kampioen Divisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Keuken Kampioen Divisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!