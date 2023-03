Sinds de beuk van Patrick Kluivert is het tussen het Stade de France en Oranje nooit meer goed gekomen

Bondscoach Koeman heeft kunnen voorberei­den wat hij wil, veel lijkt in één keer voor niets geweest

Liefst zeven logische basisspelers ontbreken morgenavond bij Oranje voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd in Parijs. Ze zijn ziek, zwak, misselijk, geschorst of geblesseerd. Frankrijk-uit was al een zware wedstrijd, nu wordt het een monsterklus. Toch wil bondscoach Ronald Koeman niet in totale negativiteit vervallen. ,,Andere spelers kunnen opstaan.’’