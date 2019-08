‘Sinds ik naar Nederland kwam nog niet meegemaakt dat kampioen zo duidelijk was’

Welke club wordt kampioen?

,,Ik denk niet dat het antwoord op deze vraag ooit zo unaniem is geweest. Gaat hier iemand niet Ajax zeggen? Ik heb dat denk ik nog niet meegemaakt sinds ik in 1997 naar Nederland kwam. Leuk is dat niet nee. Interessanter dan de vraag wie kampioen wordt, is de vraag wie er tweede wordt. Het gat tussen Ajax en PSV lijkt me groter dan dat van PSV en de rest. Al is dat natuurlijk ook wel weer helemaal afhankelijk van de transferdeadline die nog wel even op zich laat wachten.



Van PSV ben ik geschrokken tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Ik zag dat ze hun best deden en dat dit het maximale was, dat ze voor elkaar kregen. Nou, dat is niet veel. Ze hebben heel veel moeite om tot goed voetbal te komen. De selectie is ook onevenwichtig. Zo spelen alle buitenspelers het liefste aan de linkerkant. Heel apart. En Steven Bergwijn op tien, dat is geen goed idee. Als er bij Ajax nog één speler weggaat voor de transferperiode dan hoeven ze zich nog geen zorgen te maken. En met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn de twee meest bijzondere spelers daar toch al weg.”