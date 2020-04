Sjaak Swart: Het lijkt wel oorlog, toen moest je ook binnenblijven

Door Daniël Dwarswaard



Normaal gesproken had hij vandaag op De Toekomst gezeten, het trainings- en jeugdcomplex van Ajax. Op zijn vaste stekkie op de bank met rode bekleding. Stapeltje papieren voor zijn neus. Krantjes, de VI en lekker ouwehoeren met iedereen. Lachen, ­klagen, moppen tappen, praten over voetbal, nog meer praten over voetbal.



Maar normaal gesproken is niet meer normaal gesproken. Ook niet in het leven van Sjaak Swart. Hij voelt zich goed, maar ‘Mister Ajax’ weet dat hij op moet passen. ,,Ik zit in de risicogroep, hè. Ja, ik ben wel bang dat ik het per ongeluk krijg. Dan zit je met de gebakken peren, dan ben je aan de beurt.



,,Mijn kleinkinderen, ik heb er vier van 27, 26, 24 en 20, zeggen het elke dag: opa, je blijft binnen, hoor. We willen je nog lang niet kwijt. Ze bellen me vijf keer per dag. Schatten zijn het, mijn dochters ook trouwens. De boodschappen worden voor de deur gezet, lief hè. En tegenover ons huis heb je een bruggetje, daar gaan mijn kleinkinderen wel eens staan. Kunnen we even zwaaien en een beetje kletsen. Het liefst zou ik ze vastpakken, maar dat is niet slim nu. We moeten gewoon oppassen. Zeker mijn vrouw Andrea, die longproblemen heeft. We komen de deur niet uit.



,,Nou, ik trouwens heel even. Ik wandel elke dag een kilometertje. Op het dijkje langs de vaart en dan snel terug. Ik merk het gelijk aan mijn benen dat ik niet meer kan voetballen. Normaal train ik nog twee keer per week, hè. En jaarlijks toch een wedstrijdje of 30, 40.