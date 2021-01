Sjaak Swart: ‘Ik heb graag een Feyenoord in goeden doen, dat is toch veel leuker?

Super JanuariHet is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Sjaak Swart over Ajax.

U kijkt natuurlijk al weken uit naar de Klassieker?

,,Nou, ja...”

Niet?

,,Ik vind het maar niks dat ik die wedstrijd hier op de bank moet kijken. Vroeger joh, toen had je het drie weken van tevoren al over de Klassieker. Dan weer sprak je die en dan weer die. En dat sfeertje tussen Amsterdam en Rotterdam is toch heerlijk? Daar geniet ik van als het op een beetje normale manier gaat. Zal ook wel veel minder zijn zonder publiek. Ik ben wel heel blij dat het überhaupt nog doorgaat, daar niet van.”

Zit u een beetje in spanning bij zo’n wedstrijd?

,,Nee, ik lig. Als ik niet aan het schoonmaken of aan het stofzuigen ben. Dat moet ik nu ook allemaal doen in deze coronatijd. En als corona voorbij is verkoop ik die bank. Daar heb ik nu al genoeg op gelegen voor m’n hele leven. Ik moet alleen zijn bij zo’n wedstrijd trouwens. Ik ga foeteren en mopperen. Ik wil niemand in de buurt hebben.”

Het zal toch wel goed gaan met Ajax?

,,Dat denk ik ook wel. Wat ik leuk vind is dat de topclubs nu zo dicht bij elkaar staan. Dat maakt het spannend. Ook PSV, AZ en Vitesse. Ik heb graag een Feyenoord in goeden doen hoor. Dat is toch veel leuker? Dickie Advocaat doet het goed daar hoor. Hij zet het altijd goed neer, daar kan je niks van zeggen. Ik vind het mooi als hij zo lekker enthousiast tekeer gaat. Ze hebben daar nu veel zelfvertrouwen heb ik het idee. Het gaat vast een mooie pot worden.”

Wordt het een wedstrijden tussen de twee spitsen Haller en Pratto?

,,Die Pratto ken ik niet goed.”

Quote Tegenwoor­dig maken ze er iets van twintig maar een spits van Ajax moet eigenlijk minimaal dertig doelpunten maken. Sjaak Swart

Hij wordt De Beer genoemd.

,,Ik ken alleen De Beer van De Meer. Dat was Piet Schrijvers. Die Pratto lijkt me een sterke jongen. Ik kan nog niet zo goed oordelen of hij goed is. Haller is wel een goede voor Ajax, lijkt me.”

Hij was wel een beetje duur.

,,Ja maar goed, Ajax moet een goede spits hebben. Dus dat hij zo duur is maakt niet uit. Tegenwoordig maken ze er iets van twintig maar een spits van Ajax moet eigenlijk minimaal dertig doelpunten maken. Haller heeft alles mee. Bij West Ham United liep hij in het luchtledige. Bij Ajax mag hij lekker tekeergaan in het strafschopgebied.”