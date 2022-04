Sjaak Swart voor bekerfinale: ‘Roger Schmidt zou Johan Cruijff, Pietje Keizer en mij zelfs nog wisselen’

1. Het opstellen van Maarten Stekelenburg bij Ajax is een grote gok

De Mos: ,,Dat denk ik niet. Hij heeft vaker laten zien er meteen weer te kunnen staan. Dan is vasthouden aan Onana een veel grotere gok. Inhoudelijk was zijn werk zwaar onvoldoende. Houdbare ballen liet hij door. Hoog, laag, alles ging verkeerd. En dat waar hij beroemd mee werd, meevoetballen, deed hij ook zwak.



Dat Stekelenburg acht maanden niet heeft gekeept, zegt me weinig. Het beste voorbeeld is de wissel van Ernst Happel, die voor de EC1-finale in 1970 Eddy Treijtel plaats liet maken voor Eddy Pieters Graafland. Niemand wist dat ie nog bestond. Maar Feyenoord won, dankzij hem ook, van Celtic. Stekelenburg is heel degelijk. Hij kent het allemaal, weet wat ie wel en niet moet doen. Heeft zoveel routine dat ie zichzelf en teamgenoten niet in problemen brengt.”