Sjaak Troost keert terug als commissaris Feyenoord

Cijfers speelronde 24 Peña, Dessers en Blaswich blinken uit, onvoldoen­des voor Duffy en Spence

23 februari Sergio Peña is een van de spelers die ervoor zorgt dat Emmen in eigen huis haast onklopbaar is geworden. De Peruviaan kreeg voor zijn optreden tegen Willem II (1 goal, 3 assists) een 8. Ook de twee Ajax-beulen Cyriel Dessers en Janis Blaswich kregen een 8. Dessers haalde de trekker over voor de enige treffer van de wedstrijd na een assist van keeper Blaswich.