Sjaak Troost tevreden over transferzomer Feyenoord

,,Het zal niet lang meer duren voordat we een fitte selectie hebben en daar word ik heel vrolijk van”, zei Troost op de website van Feyenoord. ,,Als je het rijtje opnoemt met nieuwe spelers, verlengingen en spelers waarmee we nog mee bezig zijn, dan is het potje leeg.”

PSV leek Berghuis weg te kapen bij de concurrent, maar Troost zorgde ervoor dat de aanvaller langer in Rotterdam bleef. ,,Ik ben superblij dat we eruit zijn gekomen. Het was een beetje met vallen en opstaan, maar je hebt niets gemerkt aan Steven”, aldus Troost.

Troost gaf te kennen dat Feyenoord in gesprek is met de Argentijnse verdediger Marcos Senesi, maar ,,het is onduidelijk of het door kan gaan”.

Jan-Arie van der Heijden en Yassin Ayoub mogen van Troost uitzien naar een nieuwe club.

Volledig scherm Sjaak Troost, archieffoto. © ANP