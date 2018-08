Sjoerd Ars nieuwe technisch manager Fortuna Sittard

Door Wilma Loop Het is opvallend dat Ars terugkeert naar Sittard, omdat hij de club vorig seizoen verliet en daarbij heftige kritiek spuide op voormalig trainer Sunday Oliseh en voormalig technisch manager Charly Chudik. Oliseh noemde hij in de media onder meer krankzinnig en een narcist. Chudik verweet hij dat hij niet voor de spelers in de bres was gesprongen toen de Nigeriaanse trainer aan het roer stond.

Voorzitter Isitan Gün laat op de site van Fortuna weten blij te zijn met de komst van Ars: ,,Sjoerd heeft als speler een prachtige carrière achter de rug in Nederland en in het buitenland. In de voetbalwereld kent iedereen hem en hij heeft een goede naam opgebouwd. Dat hebben we zelf mogen ervaren, maar we hoorden het ook vanuit verschillende kanten. Zijn kennis en ervaring van het Nederlandse voetbal zijn voor ons van onschatbare waarde."



Als technisch manager richt Ars zich vooral op de praktische zaken zo laat Fortuna weten. De werkzaamheden liggen op het gebied van het ondersteunen van het eerste elftal, het scouten van jonge spelers en het leggen van contacten en onderhandelen met potentiële nieuwe spelers.