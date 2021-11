Sjoerd Mossou maakt een roadtrip langs de mooiste voetbalplekken van Nederland

Door Sjoerd Mossou



Om de hoek van de verdwenen Alkmaarderhout, aan de Kennemerstraatweg, staat een oud-Hollandse snackbar uit het boekje. ‘Snackbar Danny’ voldoet aan alle klassiek Nederlandse voorwaarden, compleet met van die groene namaakplantjes in de vitrine, tussen de frikandellen en de kroketten.



Nog steeds komen hier op wedstrijddagen tientallen AZ-supporters langs gefietst, vaak met een omweg richting het huidige AFAS Stadion. Niet zo gek, want bij Snackbar Danny kun je ook een ‘broodje AZ’ bestellen: een delicatesse in de clubkleuren. Op de ene helft van het broodje zit een hamburger onder een dekentje van rode saus, op de andere helft huzarensalade met een reusachtige toef mayonaise.

Onze verslaggever Sjoerd Mossou bezoekt de voetbalsteden in Nederland.

Het is maar één van de fijne ontdekkingen die we deden op onze reis door Nederland. Met dank ook aan Barry van Galen, die vroeger vanuit de spelersbus richting Alkmaar al naar Snackbar Danny belde, of ze nog open waren. Dan konden hij en keeper Henk Timmer nog even vlug een frikandelletje komen eten na de uitwedstrijd.

Het mooie is: vrijwel elke stad in Nederland heeft van dit soort typische, vaak onontdekte voetbalplekken. Snackbars, cafés, geboortehuizen, stadions, gedenkstenen, historische pleinen, verborgen clubmusea, winkels van oud-voetballers: onze voetbalclubs zijn diepgeworteld in hun omgeving. Je hoeft maar een tochtje door pakweg Deventer of Rotterdam te maken en je ziet het.

Voetbaltrips naar het buitenland worden de laatste jaren steeds populairder, maar we onderschatten ons eigen voetballandje nogal. In Engeland, België of Spanje kun je als liefhebber schier eindeloos verdrinken in de plaatselijke voetbalcultuur, in Nederland net zo goed. Ook hier vind je historische velden, typische voetbalkroegen, bijzondere woonhuizen en intens geliefde hoekjes van de stad.

Peter Remie

Vaak is dat lokaal wel redelijk bekend. In Breda weet haast iedereen dat je vóór of na NAC-wedstrijden maar het beste friet met stoofvlees en een nasibal kunt gaan eten bij cafetaria Schraven op de Nieuwe Haagdijk - en dat oud-speler Peter Remie (dik 300 wedstrijden in het geel-zwart) iets verderop zijn eigen café heeft.

Maar toen we met collega Nik en de cameramannen Martijn, Daniël en Max door Nederland trokken voor ‘Ontdek de eredivisie’, verdronken we werkelijk overal in de bijzondere locaties en anekdotes. Zo is ADO Den Haag opgericht in De Paap, het beste muziekcafé van de stad, tevens de plek waar Golden Earring en Anouk ooit doorbraken.

In Rotterdam-Lombardijen liepen we door de doodnormale woonstraten waar vroeger Ernst Happel, Ove Kindvall en Willem van Hanegem vlak bij elkaar woonden, nota bene in de tijd dat Feyenoord de Europa Cup I won. Over de Adelaarshorst in Deventer zijn al veel lyrische verhalen geschreven, maar wie een middagje door de straatjes achter de Vetkampstraat loopt, ontdekt pas echt hoe intens Go Ahead Eagles leeft onder de buurtbewoners.

We gingen een visje eten in het legendarische ‘vishok’ van Riemer van der Velde in Langweer, de plek waar tal van Heerenveen-transfers werden bekokstoofd en waar allerlei beroemdheden uit de voetbalwereld verse heilbot kwamen eten.

Volledig scherm © AD We hadden uren willen blijven hangen op het Ledig Erf in Utrecht, vaste verzamelplek van FC Utrecht-supporters. Op dat heerlijke horecapleintje staat ook het beeld van Herman Berkien, stadszanger en cabaretier, beroemd dankzij de Galgenwaard-liedjes Als ik boven op de Dom sta en Utereg me stadje.



Sommige plekken waren vrijwel verdwenen. In Zwolle bestaat het legendarische PEC-café De Vrolijkheid niet meer, liefdeloos vervangen door een foodcourt met een Burger King en een FEBO. Dat kan pijn doen, maar in de herinnering van heel veel mensen leven dat soort plekken nog steeds voort.

Alkmaarderhout

Barry van Galen werd weer ouderwets weemoedig toen we door de wijk liepen waar vroeger de Alkmaarderhout stond: slechts aan de bomen kun je herleiden hoe vroeger het veld lag. Met Pierre van Hooijdonk dwaalden we door de Beatrixstraat. Op de plek van het voormalige Oosterpark in Groningen wordt het oude stadion fraai geëerd met een kunstwerk op één van de moderne flats. In de trapportiek zijn portretten van diverse Groningse voetbalhelden geschilderd.

Want heel veel is er ook nog wél. Ga aan de bar van café De Stoof zitten op de Arnhemse Korenmarkt en de kastelein serveert eindeloze verhalen over Nikos Machlas, Theo Janssen en wijlen DJ Curovic. Een absolute aanrader in Den Haag: het weergaloze complex van tienvoudig landskampioen HVV (sportpark De Diepput), het oudste voetbalterrein van Nederland.

En er is nog zoveel meer te zien. We ‘draaiden’ vooralsnog tien afleveringen, de bedoeling is er nog meer te gaan maken in de rest van Nederland. De houten tribune aan de Bornsestraat in Almelo ontbreekt nog, net als het Jan Klaassens Museum in Venlo. Het geheim van de broodjes gehaktbal bij De Graafschap is nog niet helemaal ontrafeld - en we willen ook nog naar de Sparta-kapper. Eindhoven heeft ook nog talrijke mooie voetbalplekken, om over Nijmegen, Tilburg en Amsterdam maar te zwijgen.

We zien het soms zelf niet meer, maar voetballand Nederland heeft oneindig veel moois te bieden.

Grote plannen De serie ‘Ontdek de eredivisie’ die vanaf komende maandag (18.00 uur) begint op ESPN en de AD-kanalen, is onderdeel van een grotere campagne. Ter ere van ‘65 jaar eredivisie’ wordt er komende week een digitaal en interactief platform gelanceerd, waarop voetbalfans zelf hun routes kunnen uitstippelen door alle voetbalsteden en -regio’s. Daarnaast maakte voetbalblad Santos een fysieke ‘Voetbalreisgids’ langs de mooiste voetbalplekken van Nederland. In de eerste aflevering van komende maandag staat het Rotterdam van Feyenoord centraal. Sjoerd Mossou bezoekt niet alleen de Kuip, maar ook minder bekende plekken in de Maasstad, allemaal met een bijzonder voetbalverhaal. De komende weken verschijnt er elke maandag een nieuwe aflevering. Gedurende tien weken reist Sjoerd langs de Nederlandse voetbalsteden. Elke maandag om 18.00 uur is er een nieuwe aflevering te zien op ad.nl/ontdekdeeredivisie