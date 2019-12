Sjoerds voetbalreis door de jaren ‘10

Door Sjoerd Mossou



Het was in de stoptrein van Nizjni Novgorod naar Moskou, we waren amper vertrokken, toen ik me opeens heel eenzaam voelde. De coupé was stampvol met mensen, daar lag het niet aan.



Een Russisch jongetje sliep tegen de blote, vlezige schouder van zijn oma. Verderop zat een plukje vrolijke Uruguayaanse voetbalfans te zingen . Een avond eerder waren ze uitgeschakeld door Frankrijk in de kwartfinale van het WK (2-0), maar dat mocht de pret blijkbaar niet drukken.