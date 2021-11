Sleutel naar succes: compact, taakbewust Oranje met leiders die strak het commando voeren

FC Den Bosch zet opmars ook voort in Maastricht

FC Den Bosch is in de Keuken Kampioen Divisie aan een flinke opmars bezig. De Brabantse club behaalde bij MVV Maastricht de derde competitiezege op rij: 0-1. Steven van der Heijden maakte na ruim een uur het doelpunt in De Geusselt.

