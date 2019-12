Sloetski houdt afscheidslunch met spelersgroep na opstappen bij Vitesse

Sloetski was geliefd bij de spelers en supporters van Vitesse, maar afgelopen vrijdag in Friesland werd voor de vijfde keer op rij verloren in de competitie. Na een 0-2 voorsprong won Heerenveen nog met 3-2. Eerder waren er al nederlagen tegen ADO Den Haag (0-2), FC Emmen (2-1), FC Groningen (1-2) en Sparta (2-0).

Oosting reageerde maandagavond verrast op het voorstel van Vitesse. De club in crisis schoof de trainer van het beloftenteam naar voren. Edward Sturing bedankte voor een post als interim-coach. ,,Ik zag dit niet aankomen”, stelt Oosting. ,,Edward Sturing was de eerste kandidaat. Daarna zijn ze bij mij uitgekomen. Ik voel me verplicht de club te helpen. We verkeren in een crisis. Daar moeten we zo snel mogelijk uit. Ik zie dan wel hoe lang ik als interim fungeer. Dat kan twee weken zijn. Drie weken of vier weken.”