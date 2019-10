Sloetski stuurt Bazoer weg: ‘Fuck off, I don't want to play for your team’

In de dagen na de wedstrijd tegen Heracles eind augustus (1-1) kregen Bazoer en Sloetski ruzie in de fitnessruimte op trainingscentrum Papendal en schold Bazoer zijn trainer uit. In de volgende wedstrijd tegen AZ in Arnhem zat Bazoer op de bank. Bron van de affaire was de nabespreking van Sloetski op het duel met Heracles. De middenvelder overtrad daarbij na kritiek op zijn spel de gedragsregels, zo stellen bronnen rond de Arnhemse club. Na excuses werd de spelmaker weer in genade aangenomen door de Russische coach.



Een woordvoerder van Vitesse bevestigde het incident van vanmorgen. De gevolgen voor Bazoer zijn nog niet duidelijk. ,,Het is eind van de ochtend gebeurd dus het is nog te vroeg daar nu iets over te zeggen.”