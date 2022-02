Slot blij met veerkracht Feyenoord na vroege achterstand tegen Cambuur

Luis Sinisterra, Orkun Kökçü en Alireza Jahanbakhsh scoorden allemaal met een afstandsschot voor Feyenoord. ,,Ik denk dat ik die van Luis de mooiste vond, omdat daar ook een mooie aanname aan voorafging. En omdat het de 1-1 was, was het ook nog een belangrijke”, aldus Slot.

In de tweede helft kreeg middenvelder Fredrik Aursnes nog een gele kaart, waardoor hij volgende week het uitduel met AZ mist. ,,Dat is heel vervelend voor Fredrik, maar wij hebben in de winter niet voor niets een aantal spelers erbij gehaald. Er staat er volgende week in Alkmaar echt wel weer eentje. Dat zou Jorrit Hendrix of Jens Toornstra kunnen zijn.” Slot verwacht een ‘reuzeleuke en reuze-interessante wedstrijd’.