Slot en Toornstra eensgezind na puntenverlies Feyenoord: ‘We doen ons dit zelf aan’

,,We komen na een half uur op een 1-0 voorsprong en het kwartier daarna is het veel te gemakzuchtig", aldus Toornstra bij ESPN. ,,We maken het onszelf heel lastig. Verdedigend was het slap en dan ga je met 1-2 rusten. Dan moet je in de tweede helft. We kregen wel kansen, maar op de een of andere manier ging hij er niet in.”

Lees ook Sensatie in de Kuip: Feyenoord laat in eigen huis punten liggen tegen RKC

,,Het ligt aan meerdere dingen", vertelde Feyenoord-trainer Arne Slot. ,,We vergeten kansen te benutten in de openingsfase en RKC heeft genoeg aan een paar kansen genoeg. We zijn de hele wedstrijd beter geweest en hebben 25 keer op goal geschoten. De tegenstander had een veel hoger rendement. We doen ons dit zelf aan.”

,,We kunnen de ploeg verwijten dat het minder energiek was dan normaal. Na de 1-0 gingen we echt een versnelling omlaag. Na de gelijkmaker kregen we nog wel kansen, maar het lukte vandaag niet. Kansen missen hoort bij voetbal, maar onze tegenstanders doen dat de laatste weken een stuk minder.”

,,Ik ben tevreden”, stelde RKC-trainer Joseph Oosting. ,,Je gaat naar een heel goede ploeg toe, in de Kuip. De eerste tien minuten hadden we het erg lastig, maar na de 1-0 werden we wat vrijer. Daar was ik heel erg tevreden mee. Als je dan met een 2-1 voorsprong gaat rusten, dan doet dat wel iets met je als mens. Dat we hier een punt meenemen, daar ben ik heel tevreden over.” Volledig scherm Jens Odgaard viert zijn gelijkmaker. © Pro Shots / Mischa Keemink ,,We hebben vrij goed gespeeld tegen de betere ploegen uit de competitie”, zei RKC-spits Jens Odgaard, die tegen Feyenoord goed was voor een doelpunt en een assist. ,,We hebben de kwaliteiten om gevaarlijk te zijn in de counter. Maar we moeten ook punten gaan pakken in de wedstrijden tegen onze directe concurrenten. Dat zijn de belangrijkste wedstrijden.”