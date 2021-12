Slot en Toornstra treuren na Klassieker: ‘Dit is weer een heel harde klap en doet pijn’

Toornstra stond zelf met balverlies aan de basis van de openingstreffer van Ajax. ,,Ik baal ongelooflijk van die pass van mij . Ik dacht dat Guus Til dichterbij stond, dat was een verkeerde inschatting. Dat was volgens mij hun eerste kans.”

,,Na de rust namen we wat meer risico en toen kregen we ook twee goede mogelijkheden. Die ballen moeten er dan wel net invliegen. Toen kregen zij een penalty... Volgens mij heb ik aan de andere kant ook dingen gezien. Til die werd teruggefloten terwijl hij geen buitenspel stond en een hands bal. Zij hadden één schot op doel, maar scoren wel twee keer, dat is knap. Ik baal nu vooral, we hadden graag een resultaat hier neergezet, maar het is op detail beslist.”

Jens Toornstra (r) is het niet eens met de strafschop voor Ajax.

Feyenoord-trainer Arne Slot sprak van een harde klap. ,,Na de bekernederlaag van woensdag tegen FC Twente was dit weer een heel harde klap”, zei hij. “Met Feyenoord van Ajax verliezen, dat is altijd teleurstellend. Maar ook deze doet weer pijn.”

,,Het was zeker geen mooie wedstrijd”, zei Slot. ,,Maar je wil wel vooral winnen. We waren allebei niet zo goed. Ajax is dit seizoen terecht bejubeld om het aanvalsspel. Maar ze hebben nu nauwelijks kansen gekregen. Ze winnen met 2-0 zonder dat ze echt een grote kans hebben gekregen. Maar wij scoren in eigen doel”, doelt hij op een ongelukkig moment van Marcos Senesi. ,,En Ajax scoort uit een penalty.”

Luis Sinisterra

Feyenoord sluit woensdag de eerste helft van het seizoen af met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Voor de geblesseerde Luis Sinisterra, uitgevallen tegen Ajax, en Gernot Trauner komt die wedstrijd waarschijnlijk nog te vroeg. ,,Dat wordt een belangrijke wedstrijd voor ons”, zei Slot. “Het is ook heel snel weer woensdag. Mijn spelers waren net heel erg teleurgesteld. Maar ik heb ze ook gezegd dat het helemaal niet zo slecht is dat ze slechts 3 punten achterstaan op Ajax. Het seizoen is nog lang niet voorbij.”