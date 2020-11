Slot geniet: ‘Misschien wel de beste wedstrijd in mijn tijd bij AZ’

In zijn analyse haalde de oefenmeester meerdere keren de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad aan. De Spanjaarden waren duidelijk een maatje te groot voor de Alkmaarders en wonnen met 1-0. ,,We hebben de afgelopen dagen veel aandacht besteed aan de intensiteit waarmee Real Sociedad ons bespeeld heeft. Vandaag waren wij de ploeg die die intensiteit bracht. We zijn donderdag van het kastje naar de muur gestuurd. Maar waar ik het meest gefrustreerd over was na die wedstrijd, was dat zij ook veel harder werkten dan wij. Als we op Europees niveau ook mee willen doen zal er nog wel een tandje bij moeten. Daar zijn we vandaag mee begonnen.”



Slot zag ook hoe zijn ploeg vandaag in de eerste helft twee grote kansen liet aan Heerenveen. ,,Maar als je er zelf dan ook nog zoveel creëert, mag je dat misschien wel een beetje op de koop toenemen - al gingen de kansen van de tegenstander er de afgelopen weken vrijwel steeds in.”