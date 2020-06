Slot hoopt nog altijd op CL-ticket: ‘Onderling resultaat betere graadmeter dan doelsaldo’

Slot heeft goede hoop dat zijn selectie voor het komende seizoen er nagenoeg hetzelfde uit blijft zien. Ron Vlaar verlengde zijn contact maar Stijn Wuytens vertrekt. Aan de grote talenten van de club wordt vooralsnog niet getrokken. ,,Ik ben blij met de selectie die we hebben. Maar als de wereld over drie weken weer volledig normaal is, kan het weer helemaal anders zijn. Het zou een bonus zijn als we een goede linker centrale verdediger kunnen aantrekken.”



Slot vond het vorige seizoen waarin AZ al uitstekend presteerde maar ook veel thuiswedstrijden in Den Haag moest spelen vanwege het dak van het eigen stadion dat instortte al apart. ,,Maar volgend seizoen wordt het misschien wel weer apart. ,,Wat ik hoop dat blijft hangen van het vorige seizoen is de manier waarop we hebben gespeeld. Dan hoef je dus niet per se een prijs te winnen maar blijf je wel in de herinnering van de mensen. Zoals ik bij AZ altijd moet denken aan het AZ van Co Adriaanse dat zo fantastisch speelde. Onze talentvolle spelers zijn grote spelers geworden en voor komend seizoen wordt het een uitdaging voor ze om topspelers te worden die altijd op het toppen van hun spelen. Want dat laatste is een eigenschap van een topspeler. Dat wordt een mooie uitdaging voor hen.



Slot denkt dat de kans groot is dat als er geen corona was geweest, er misschien wel twee of meer spelers zeker zouden vertrekken. ,,Nu is dat nog afwachten. Misschien dat topclubs voorzichtiger worden. Er zijn bovendien veel redenen om hier te blijven want het is zaak om het goede seizoen van vorig jaar te bevestigen.”