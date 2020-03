Slot kan Van Gaal aftroeven, kampioenshoop voor Feyenoord

Met behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen Fortuna Sittard en PEC Zwolle speelronde 26 in de eredivisie af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

Fortuna Sittard - PEC Zwolle (vrijdag 20.00 uur)

• PEC heeft in de eredivisie een hoger winstpercentage (47 procent) tegen Fortuna dan tegen elk andere ploeg in de eredivisie.

• Fortuna won de laatste twee thuisduels met PEC met 3-0. Hier valt ook het bekerduel van eerder dit seizoen onder. In de negen overige ontmoetingen in deze eeuw werd er slechts één keer gewonnen

• PEC kwam in 2020 nog niet tot scoren buiten het eigen stadion.

AZ - ADO Den Haag (zaterdag 18.30 uur)

• ADO loste sinds de aanstelling van Alan Pardew slechts 49 schoten in de eredivisie, minimaal 21 minder dan elke andere club in de competitie.

• Aaron Meijers kan zijn 300ste eredivisiewedstrijd spelen; de ADO-speler verloor in de eredivisie van geen team vaker dan van AZ (twaalf keer).

• Als AZ wint van ADO dan is het de succesvolste start van een AZ-trainer. Arne Slot pakt dan in zijn eerste 25 duels 56 punten. Een punt meer dan Louis van Gaal. George Kessler (49), Dick Advocaat (48) en John van den Brom (44) zijn de andere succestrainers.

FC Emmen - VVV (zaterdag 19.45 uur)

• FC Emmen pakte de volle buit uit de laatste vier thuiswedstrijden en kan voor het eerst sinds 2013 vijf opeenvolgende duels in eigen huis winnend afsluiten.

• VVV is al zeven duels ongeslagen (drie keer winst, vier keer gelijk). Dat is nog geen clubrecord. In 1957/1958 (11) en in 1986/1987 (14) werd er een langere reeks neergezet.

• Emmen moet vooral Jonathan Opoku in de gaten houden. VVV maakte in zes van de laatste zeven duels met Emmen het openingsdoelpunt en vier keer was het Jonathan Opoku die de 1-0 op het scorebord zette.

Vitesse - FC Twente (zaterdag 19.45 uur)

• De laatste keer dat FC Twente in het Gelredome kwam, betekende het een degradatie. Op 29 april 2018 werd met 5-0 verloren.

• Uit de laatste negen uitduels pakte FC Twente slechts twee van de mogelijke 27 punten, het laagste aantal van alle ploegen over deze periode.

SC Heerenveen - Ajax (zaterdag 20.45 uur)

• Ajax is ongeslagen in de laatste 21 duels met Heerenveen. Gemiddeld scoren de Amsterdammers 3,4 keer per wedstrijd.

• Het laatste doelpunt van Heerenveen tegen Ajax in eigen huis dateert uit augustus 2013. Alleen Joël Veltman (eigen doelpunt) was sindsdien trefzeker voor de Friezen.

• Ajax verloor dit seizoen al vijf keer. De laatste keer dat er vaker werd verloren (acht keer) was in 2008/2009.

FC Utrecht - Sparta (zondag 12.15 uur)

• FC Utrecht is sinds 1997 ongeslagen in de Galgenwaard tegen Sparta. Acht keer werd er gewonnen, vier keer werd er gelijk gespeeld.

• Sparta won de laatste uitwedstrijd in de eredivisie (0-1 bij RKC Waalwijk), de laatste keer dat de Rotterdammers twee uitduels op rij wonnen op het hoogste niveau was in december 1997.

Feyenoord - Willem II (zondag 14.30 uur)

• Sinds de laatste promotie in 2014 won Willem II twee van de vijf eredivisieduels die het speelde op bezoek bij Feyenoord (waaronder vorig seizoen, 2-3); alleen Ajax, PSV en ADO wisten in deze periode ook twee keer te winnen in de Kuip.

• Alleen AZ kwam dit seizoen in onderlinge duels tussen de huidige top-5 tot meer punten (13) en treffers (12) dan Willem II (10 punten, 8 goals).

• Sinds de invoering van het driepuntensysteem lukte het een ploeg één keer om met tien of minder wedstrijden op het programma een achterstand op de koploper van minimaal zes punten nog goed te maken: Ajax stond in 2010/11 zes punten achter op PSV en vijf op FC Twente na speelronde 28.

Heracles - RKC (zondag 14.30 uur)

• Heracles verloor nog nooit van een hekkensluiter. Elf keer werd er gewonnen en vier keer werd er gelijkgespeeld tegen de ploeg die laatste stond.

• RKC wist twee keer te scoren met de laatste drie schoten in de eredivisie, de voorgaande 76 doelpogingen van de Waalwijkers in de competitie leverden net zoveel treffers op.

• De eerdere ontmoeting tussen Heracles en RKC werd met 2-0 gewonnen door de Waalwijkers.

FC Groningen - PSV (zondag 16.45 uur)

• Geen ploeg gaf dit seizoen minder punten weg na voorsprong (2) dan FC Groningen, terwijl PSV juist de meeste punten veroverde na achterstand (17).

• Van alle keepers met minstens drie optredens heeft alleen Marco Bizot dit seizoen een hoger reddingspercentage (84 procent) dan Lars Unnerstall (74 procent).

• PSV is ongeslagen in de laatste elf ontmoetingen met FC Groningen (zes keer winst, vijf keer gelijk); de laatste Groningse zege op de Eindhovenaren dateert van 29 maart 2014 (2-3 in het Philips Stadion).