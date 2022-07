Slot rekent op zeven nieuwe spelers bij Feyenoord: 'Na de finale met 0-7 verliezen is wel pijnlijk'

Door Mikos Gouka



Natuurlijk. FC Kopenhagen was al wat verder in de voorbereiding dan Feyenoord en dus conditioneel sterker. En de Rotterdamse ploeg miste nogal wat spelers op Varkenoord bij de ontmoeting met de Deense kampioen. Van de basisopstelling in mei tegen AS Roma stond alleen Justin Bijlow op het veld. En Jens Toornstra, die in Tirana inviel. ,,Maar de eerste wedstrijd na die finale met 0-7 verliezen is toch pijnlijk’', zegt trainer Arne Slot.



Natuurlijk, Feyenoord had in deze fase ook kunnen kiezen voor een oefenpartijtje tegen een amateurclub. Slot ziet daar niets in. ,,Dan maken we er een paar en denken we dat we heel goed zijn’', zegt Slot. ,,Ik wil liever meteen sterke tegenstanders.’'

Ook zonder zijn internationals, die maandag zullen aansluiten. De jeugdspelers en de spelers die ook vorig seizoen de bank veelvuldig warm hielden waren in elk geval geen partij voor de Deense ploeg, die net als Feyenoord na rust volop spelers naar de kant haalde.

Volledig scherm Arne Slot geeft instructies aan de 17-jarige aanvaller Nesto Groen. © Pro Shots / Kay int Veen

Slot rekende na afloop hardop voor. Zeven spelers wil hij er bij hebben en dan rekent hij al mee dat Tyrell Malacia, die als toeschouwer aanwezig was, eerdaags officieel wordt gepresenteerd door Manchester United. Eigenlijk zijn het er zes, want de al vastgelegde Mats Wieffer is de extra verdedigende middenvelder waar hij over wilde beschikken.

,,Maar een extra centrale verdediger na het vertrek van Sandler, een vervanger van Malacia, een vervanger van de back-up op links Ramon Hendriks, een vervanger van Reiss Nelson, een vervanger van Dessers of Linssen. En een nieuwe Guus Til, tenzij Til zelf tekent.’’

Antwerp is serieus in de markt voor de aanvallende middenvelder. Die Belgische club mag, net als Feyenoord, de speler alleen een jaar huren van Spartak Moskou. Met Russische clubs mag immers verder geen zaken worden gedaan op financieel gebied. Als Slot er maandag, als de ploeg naar Oostenrijk reist voor een trainingskamp in Saalfelden, rekent hij eigenlijk alleen op alle internationals die aansluiten. Geen aankopen, zoals Ian Maatsen (Chelsea) en Wilfried Gnonto (FC Zurich), waar nog steeds aan wordt gewerkt. Als er toch een nieuwe speler aansluit, dan zou dat Guus Til kunnen zijn. Die kan kiezen tussen werken onder Slot of werken onder Mark van Bommel in België. ,,Het scheelt misschien dat we het hier hebben over een speler die zijn keuzes kan maken dan louter en alleen geld. En misschien speelt het naderende WK mee’', zegt Slot.

En dan heeft Slot het niet eens over de spelers die helemaal niet in zijn plannen voorkomen. Christian Conteh is al verhuurd aan Dynamo Dresden. Aliou Baldé was er helemaal niet bij. ,,Ik vind Baldé gewoon niet zo’n goede speler’', zei Slot. Naoufal Bannis zat ook op de tribune, maar dat was om medische redenen. Mo Taabouni, transfervrij overgekomen van AZ, debuteerde als invaller. ,,Onze scouting heeft hem goed gevolgd en toen we hem wilden halen, heb ik hem ook gebeld. Ik heb eerlijk gezegd dat hij voor alle posities waar hij voor in aanmerking zou kunnen komen derde keuze is bij mij. Het mooie van Mo is dat dan toch zegt dat hij komt en de strijd wil aangaan’', zegt Slot.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay int Veen

Volledig scherm © ANP