Sneeuwwedstrijden in eredivisie? Zo zag dat er in het verleden uit

INTERVIEW Roy Beerens blikt terug op mooie carrière: van slapen onder een PS­V-dek­bed tot wedstrijd van 200 miljoen

8:45 Hij werd international van Oranje, dribbelde nog even in de Champions League voor PSV en speelde een wedstrijd van 200 miljoen euro in Engeland. Na een carrière van bijna vijftien jaar nam Roy Beerens onlangs afscheid van het profvoetbal. ,,Of het beter had gekund? Ik ben dik tevreden.”