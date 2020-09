Sneijder begint aan verkorte trainerscursus bij KNVB

AZ komt voor klein deel in Amerikaan­se handen: Billy Beane koopt vijf procent aandelen

4 september AZ komt deels in Amerikaanse handen. De club heeft bijna 5 procent van de aandelen verkocht aan Billy Beane, de Amerikaan die sinds 2015 al als adviseur aan de Alkmaarders is verbonden. AZ had alle aandelen in eigen bezit. De club nam de aandelen tien jaar geleden, na het faillissement van de DSB Bank, over van oud-voorzitter Dirk Scheringa.