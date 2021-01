Sneijder heeft serieuze plannen met FC Den Bosch: ‘Mijn handen jeuken om hier aan de slag te gaan’

Door Sjoerd Mossou en Jan Martens



Zaterdagmiddag zat Wesley Sneijder al prominent in de businessruimte van De Vliert, samen met horecaondernemer en vriend Ebert Dollevoet, als aandachtig toeschouwer bij FC Den Bosch-NAC (1-1). ,,Mijn handen jeuken om hier aan de slag te gaan’', zegt Sneijder, die inhoudelijk nog niet teveel kwijt wil over zijn plannen. ,,Dat doen we pas als het rond is, maar ik kan wel zeggen dat het geen kwestie is van hier zomaar een zak geld neerzetten en het daarbij laten. We hebben echt concrete plannen met de club voor de lange termijn.’’



De recordinternational is inmiddels samen met Dollevoet serieus in gesprek met de Brabantse club over een overname, zo bevestigen ingewijden. FC Den Bosch is noodlijdend en geldt als één van de goedkoopst over te nemen clubs in het Nederlandse profvoetbal. De bedoeling is dat Sneijder en Dollevoet de clubaandelen in handen krijgen, waarbij de oud-voetballer vervolgens het technisch beleid op poten gaat zetten.