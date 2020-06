Sneijder over verlies van 10 tot 15 miljoen euro en de droom om ‘Gala’ te trainen

Door Mikos Gouka



Wesley Sneijder beschrijft in Sneijder uitgebreid zijn jaren met de trainers Louis van Gaal en José Mourinho, gaat in op de breuk met zijn vrouw Yolanthe en vertelt dat Mark van Bommel en Klaas-Jan Huntelaar elkaar te lijf gingen tijdens het mislukte EK 2012. Maar de recordinternational (134 keer in Oranje) praat ook over hoe het nu verder moet.



,,Ik heb tot dusver wel maximaal geleefd’’, zegt hij in het door Kees Jansma geschreven boek. ,,En ik heb ook anderen laten leven. Ik weet dat mensen vinden dat ik te veel geld weggeef. Kan dat? Te veel weggeven? Ik kwam uiteindelijk in de situatie dat ik het kon. En natuurlijk ben ik misbruikt. Of heb ik me laten misbruiken. Of ging het economisch opeens ergens mis. Op Ibiza zijn we nu bezig mijn restaurant te laten verbouwen, maar die investering loont natuurlijk nog niet. In Turkije heb ik in nieuwe appartementen geïnvesteerd, dat project loopt nog. En zo heb ik op allerlei manieren geld verloren, 10 tot 15 miljoen euro. Vreselijk, ja, maar niet dodelijk. Ik heb nog wat over. Al komt er nu niet veel meer binnen. En ik ben pas 35 (inmiddels 36, red.), ik moet nog even.’’