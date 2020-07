Sneijder traint mee bij hoofdklasser DHSC: ‘Wesley wil afvallen en lekker bezig zijn’

Soufiane Touzani wordt gedold door Calvin Stengs: ‘Dit was pijnlijk’

12 juli Er zijn maar weinig mensen die zoveel met een bal kunnen als Soufiane Touzani. Maar in deze video moet de vlogger en freestylevoetballer toch echt even zijn meerdere erkennen in Calvin Stengs. De AZ-aanvaller stuurt hem in een één tegen één duel het bos in. De hele video is terug te zien op Touzani TV.