Sneijder zet kanttekening bij aanstelling Van Gaal: ‘Dat gaat hem opbreken’

ADO, TOP Oss en Jong AZ nog steeds zonder puntenver­lies

13 augustus ADO Den Haag, TOP Oss en Jong AZ zijn de enige ploegen in de Keuken Kampioen Divisie die na twee speelrondes geen fout maakten. Het team van Ruud Brood won bij FC Volendam (1-3), TOP Oss was pas in blessuretijd te sterk voor VVV (2-1). Dat was ook het geval bij Jong AZ, dat in extra tijd Helmond Sport (1-2) versloeg.