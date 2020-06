‘Soldaat van Waalwijk’: Hoe Darije Kalezic uit het door oorlog verscheurde Kroatië prof werd in Nederland

KNVB hoort uitspraken Van Rijn over stopzetten eredivisie met verbazing aan

13 juni De KNVB is verbaasd over uitlatingen van minister Martin van Rijn. De minister voor Medische Zorg en Sport zei gisteravond in het tv-programma Beau op RTL4 dat het de beslissing van de KNVB was om het seizoen al in april te beëindigen en de competities niet uit te spelen. De bond benadrukt dat het kabinet de coronamaatregelen bepaalt, voor alle sectoren en dus ook voor het voetbal. De KNVB volgde ook in dit geval de beslissing van het kabinet.